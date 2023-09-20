Ганчев: авиация России разбила мост в Купянске, по которому ВСУ стягивали резервы
- РИА Новости
«Уничтожена основная переправа, через которую противник стягивал все резервы. Уничтожен нашей авиацией центральный мост в городе Купянске через Оскол», — сказал он.
По словам Ганчева, переправы, которые возводятся ВСУ, уничтожаются.
Он добавил, что в районе реки Оскол идут позиционные бои, ВС Украины несут серьёзные потери.
Ранее военкор RT Влад Андрица рассказал, что ВС России разбили 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ на направлении Работино — Вербовое.
Также сообщалось, что боевым самолётам ВСУ регулярно приходится отказываться от выполнения боевой задачи и возвращаться на базу из-за работы российских систем радиоэлектронной борьбы, которые выключают их электронику.