Ганчев: авиация России разбила мост в Купянске, по которому ВСУ стягивали резервы

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что авиация ВС России уничтожила мост через реку Оскол в Купянске, через который украинские военные стягивали резервы.

«Уничтожена основная переправа, через которую противник стягивал все резервы. Уничтожен нашей авиацией центральный мост в городе Купянске через Оскол», — сказал он.

По словам Ганчева, переправы, которые возводятся ВСУ, уничтожаются.

Он добавил, что в районе реки Оскол идут позиционные бои, ВС Украины несут серьёзные потери.

Ранее военкор RT Влад Андрица рассказал, что ВС России разбили 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ на направлении Работино — Вербовое.

Также сообщалось, что боевым самолётам ВСУ регулярно приходится отказываться от выполнения боевой задачи и возвращаться на базу из-за работы российских систем радиоэлектронной борьбы, которые выключают их электронику.