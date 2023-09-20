Военкор RT Влад Андрица рассказал, что ВС России разбили 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ на направлении Работино — Вербовое.

Как сообщил военкору командир подразделения разведки с позывным Бекас, бронемашины 82-й ОДШБр почти не подкатывались к переднему краю, поскольку «сразу наносилось огневое поражение».

Он добавил, что ВСУ несут потери до 100—150 человек на участке Работино — Вербовое — Новопрокопьевка.

Штурмовиков ВС Украины после неудачных попыток зайти на позиции российской армии поджидают заградотряды, добавил командир.

Кроме того, ситуация на данном направлении осложняется для украинских войск проблемами с ротацией, нарушением подвоза боеприпасов и трудностями с разминированием.

Также отмечается, что вместо тяжёлой техники — танков и БМП — ВСУ пытаются использовать на данном участке многочисленные пикапы и американские бронеавтомобили HMMWV, но почти сразу после перехода в атаку эта техника поражается огнём артиллерии ВС России.

Уточняется, что на данном направлении большие потери несут не только подразделения 47-й ОМБр «Магура» и 82-й ОДШБр ВС Украины, но и дополнительные резервы — 116-я и 118-я механизированные бригады.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска отразили три атаки украинской армии в районе населённого пункта Работино в Запорожской области.

Также врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что Вооружённые силы России утром 19 сентября уничтожили двигавшуюся в сторону Работина колонну украинской армии.