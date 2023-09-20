Военкор RT сообщил о разгроме десантно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожье
- РИА Новости
Как сообщил военкору командир подразделения разведки с позывным Бекас, бронемашины 82-й ОДШБр почти не подкатывались к переднему краю, поскольку «сразу наносилось огневое поражение».
Он добавил, что ВСУ несут потери до 100—150 человек на участке Работино — Вербовое — Новопрокопьевка.
Штурмовиков ВС Украины после неудачных попыток зайти на позиции российской армии поджидают заградотряды, добавил командир.
Кроме того, ситуация на данном направлении осложняется для украинских войск проблемами с ротацией, нарушением подвоза боеприпасов и трудностями с разминированием.
Также отмечается, что вместо тяжёлой техники — танков и БМП — ВСУ пытаются использовать на данном участке многочисленные пикапы и американские бронеавтомобили HMMWV, но почти сразу после перехода в атаку эта техника поражается огнём артиллерии ВС России.
Уточняется, что на данном направлении большие потери несут не только подразделения 47-й ОМБр «Магура» и 82-й ОДШБр ВС Украины, но и дополнительные резервы — 116-я и 118-я механизированные бригады.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска отразили три атаки украинской армии в районе населённого пункта Работино в Запорожской области.
Также врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что Вооружённые силы России утром 19 сентября уничтожили двигавшуюся в сторону Работина колонну украинской армии.