Посольство России в Ереване заблокировано протестующими

Посольство России в Армении сообщило, что дипломатическое представительство в Ереване заблокировано протестующими. Сотрудники ведомства направили ноту в армянский МИД с целью разрешения ситуации.

«Обратили внимание на распространившиеся в сети Интернет призывы к проведению протестной акции около здания посольства России в Армении. После их появления дипмиссия оказалась заблокирована сначала частично, а затем полностью. Нормальное функционирование по-прежнему остаётся невозможным», — сказали ТАСС в посольстве.

Дипломаты находятся в контакте с компетентными органами Армении, отметили там.

Ранее возле здания посольства России в Ереване начались стычки между протестующими и представителями правоохранительных органов.

Служба нацбезопасности Армении на фоне антиправительственных митингов в Ереване заявила, что нейтрализует любые действия, дестабилизирующие внутреннюю безопасность страны.

19 сентября на фоне обострения в Нагорном Карабахе в Ереване начались антиправительственные протесты.

Протестующие забрасывают силовиков бутылками и пытаются прорвать оцепление. Они также скандируют лозунги против премьера Никола Пашиняна.