Посольство России в Ереване заблокировано протестующими
- РИА Новости
- © Sputnik / Асатур Есаянц
«Обратили внимание на распространившиеся в сети Интернет призывы к проведению протестной акции около здания посольства России в Армении. После их появления дипмиссия оказалась заблокирована сначала частично, а затем полностью. Нормальное функционирование по-прежнему остаётся невозможным», — сказали ТАСС в посольстве.
Дипломаты находятся в контакте с компетентными органами Армении, отметили там.
Ранее возле здания посольства России в Ереване начались стычки между протестующими и представителями правоохранительных органов.
Служба нацбезопасности Армении на фоне антиправительственных митингов в Ереване заявила, что нейтрализует любые действия, дестабилизирующие внутреннюю безопасность страны.
19 сентября на фоне обострения в Нагорном Карабахе в Ереване начались антиправительственные протесты.
Протестующие забрасывают силовиков бутылками и пытаются прорвать оцепление. Они также скандируют лозунги против премьера Никола Пашиняна.