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В Ереване начались стычки между протестующими и полицией

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Возле здания посольства России в Ереване начались стычки между протестующими и представителями правоохранительных органов.
В Ереване начались стычки между протестующими и полицией
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что протестующие требуют от российских миротворцев урегулировать ситуацию в Карабахе, при этом не объясняя, какие меры те должны принимать в регионе, который премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически признал частью Азербайджана.

Параллельно с этим демонстранты возле кабмина Армении пытаются прорвать полицейский кордон вокруг здания правительства.

Ранее толпы людей собрались у здания парламента Армении в Ереване на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Они требуют от властей признать анклав и защитить его жителей. Протестующие забрасывают силовиков бутылками и пытаются прорвать оцепление. Они также скандируют лозунги против Пашиняна.

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