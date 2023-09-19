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Пентагон: ВСУ не намерены отказываться от боёв зимой

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Украинская армия не намерена отказываться от боёв во время зимы, заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли.
Пентагон: ВСУ не намерены отказываться от боёв зимой
  • Gettyimages.ru

«Я не видел каких-либо намерений со стороны украинцев прекращать бои на зиму», — приводит РИА Новости слова Милли по итогам заседания контактной группы в Рамштайне.

Он отметил, что ВСУ владеют стратегической инициативой.

По его словам, контрнаступление армии Украины идёт медленнее, чем ожидалось.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что украинская армия утратила наступательный потенциал и переходит к обороне.

Также немецкий военный аналитик Франц Штефан Гади отметил, что контрнаступление ВСУ скоро закончится из-за истощения.

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