Пентагон: ВСУ не намерены отказываться от боёв зимой

Украинская армия не намерена отказываться от боёв во время зимы, заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли.

«Я не видел каких-либо намерений со стороны украинцев прекращать бои на зиму», — приводит РИА Новости слова Милли по итогам заседания контактной группы в Рамштайне.

Он отметил, что ВСУ владеют стратегической инициативой.

По его словам, контрнаступление армии Украины идёт медленнее, чем ожидалось.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что украинская армия утратила наступательный потенциал и переходит к обороне.

Также немецкий военный аналитик Франц Штефан Гади отметил, что контрнаступление ВСУ скоро закончится из-за истощения.