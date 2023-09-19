Пентагон: ВСУ не намерены отказываться от боёв зимой
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«Я не видел каких-либо намерений со стороны украинцев прекращать бои на зиму», — приводит РИА Новости слова Милли по итогам заседания контактной группы в Рамштайне.
Он отметил, что ВСУ владеют стратегической инициативой.
По его словам, контрнаступление армии Украины идёт медленнее, чем ожидалось.
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что украинская армия утратила наступательный потенциал и переходит к обороне.
Также немецкий военный аналитик Франц Штефан Гади отметил, что контрнаступление ВСУ скоро закончится из-за истощения.