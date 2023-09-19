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Суд ЛНР вынес приговор обстрелявшему дом из подствольного гранатомёта бойцу ВСУ

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Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 14 годам колонии строгого режима военнослужащего 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Игоря Безпятого.
Суд ЛНР вынес приговор обстрелявшему дом из подствольного гранатомёта бойцу ВСУ
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Главной военной прокуратуры России.

«Признан виновным по ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов), ч. 2 ст. 167 УК России (умышленное повреждение чужого имущества путём взрыва, повлёкшее причинение значительного ущерба)», — написала прокуратура.

Сообщается, что в мае прошлого года боец ВСУ произвёл из подствольного гранатомёта ГП-25 выстрел в сторону многоквартирного жилого дома в Северодонецке. В результате были повреждены окна и стены квартиры, которая находилась на втором этаже дома. Значительный ущерб был причинён не работающей, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребёнка жительнице дома.

Как пишет СК России, Безпятый признал вину и раскаялся, а потерпевшая заявила гражданский иск в размере 1 млн рублей за моральный и материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что жителя Луганска осудили на 17 лет за госизмену и теракт, его завербовала Служба безопасности Украины.

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