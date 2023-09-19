Минобороны Азербайджана заявило об ударе по позициям ВС Армении в Карабахе
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Сообщение опубликовано на сайте азербайджанского оборонного ведомства.
По информации министерства, Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя.
Также в заявлении говорится, что о проводимых мероприятиях уведомлено командование российских миротворцев и руководство мониторингового центра.
При этом, как сообщает 1in.am, в Минобороны Армении назвали недостоверными заявления азербайджанской стороны о нарушении режима прекращения огня армянскими военными в Карабахе.
13 сентября Армения предложила Азербайджану зеркально отвести военных от границы на основании карт Генштаба ВС СССР 1975 года.