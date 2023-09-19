В Эстонии демонтируют монумент бойцам Красной армии, погибшим в 1918 году
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Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
Местные власти заявляют, что под монументом отсутствует захоронение, однако надпись говорит об обратном. Также указывается, что от журналистов потребовали покинуть место демонтажа.
«Надпись на монументе гласит, что там похоронены красноармейцы Вильяндиского коммунистического полка и воинов других частей Красной армии», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Полтавской области Украины демонтировали памятник Александру Пушкину.