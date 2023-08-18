В Полтавской области Украины демонтировали памятник Пушкину

В городе Лубны Полтавской области Украины демонтирован памятник русскому писателю и поэту Александру Пушкину.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные украинских каналов в Telegram.

Отмечается, что памятник высотой 2,5 м открыли в городе в 1987 году.

Ранее во Львовской области Украины провели демонтаж двух памятников советским солдатам.