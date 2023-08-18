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В Полтавской области Украины демонтировали памятник Пушкину

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В городе Лубны Полтавской области Украины демонтирован памятник русскому писателю и поэту Александру Пушкину.
В Полтавской области Украины демонтировали памятник Пушкину
  • Gettyimages.ru
  • © Francis Arince Victory

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные украинских каналов в Telegram.

Отмечается, что памятник высотой 2,5 м открыли в городе в 1987 году.

Ранее во Львовской области Украины провели демонтаж двух памятников советским солдатам.

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