В Полтавской области Украины демонтировали памятник Пушкину
В городе Лубны Полтавской области Украины демонтирован памятник русскому писателю и поэту Александру Пушкину.
- Gettyimages.ru
- © Francis Arince Victory
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные украинских каналов в Telegram.
Отмечается, что памятник высотой 2,5 м открыли в городе в 1987 году.
Ранее во Львовской области Украины провели демонтаж двух памятников советским солдатам.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен