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В Эстонии отказались принять высланных из Латвии россиян

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Глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс заявил, что департамент полиции и погранохраны проследит, чтобы высланные из Латвии россияне не попали в Эстонию.
В Эстонии отказались принять высланных из Латвии россиян
  • Gettyimages.ru

«Департамент полиции и погранохраны будет следить за тем, чтобы никто из них не попал сюда», — цитирует министра РИА Новости.

Он пояснил, что на самом деле власти Латвии хотят, чтобы россияне не перемещались в страны Прибалтики, а возвращались на родину.

«Я не знаю, как латвийцы будут с ними справляться, но, конечно, мы их не примем», — добавил Ляэнеметс.

Ранее представитель Управления по делам гражданства и миграции МВД Латвии Майра Розе сообщила, что около 3,6 тыс. граждан России, которые проживают в Латвии, должны будут покинуть территорию страны после того, как они не сдали экзамен на знание латышского языка или не подали заявку на его прохождение.

В апреле стало известно, что в Латвии планируют депортировать людей за незнание латышского языка.

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