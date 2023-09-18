Экс-агент ЦРУ Джонсон: контрнаступление ВСУ не могло быть успешным без авиации

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил уверенность, что контрнаступление Вооружённых сил Украины не имело шансов на успех без поддержки с воздуха.

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Dialogue works.

«У них было мало шансов на успех… Как, во имя всего святого, вы хотели атаковать укреплённые позиции, когда вы можете полагаться только на наземные силы и артиллерию в небольшом количестве?» — подчеркнул Джонсон.

По словам экс-аналитика, в истории ещё не было таких случаев, когда военные операции успешно проводились без поддержки авиации. Джонсон отметил, что это просто невозможно.

Ранее президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.

Газета The New York Times писала, что Украина и её западные союзники возложили слишком большие надежды на контрнаступление ВСУ.