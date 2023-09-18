В Тбилиси заявили, что Украина стала убежищем для грузинских преступников

Украина стала убежищем для грузинских преступников, которые попытаются организовать беспорядки и смену власти в Грузии. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Так он прокомментировал сообщение Службы госбезопасности страны о том, что в Грузии готовятся беспорядки при финансовой поддержке зарубежных стран.

По словам Папуашвили, в отношении замглавы МВД времён президентства Михаила Саакашвили Гии Лорткипанидзе в Грузии заведено уголовное дело.

«Высокопоставленный чиновник службы разведки Украины устраивает нам беспорядки. Что может быть более скандального. Важно, что, с одной стороны, СГБ предупредила об этом общественность, заранее предоставила информацию, и с другой стороны, мы увидели, что Лорткипанидзе в очередной раз разоблачили в организации заговоров против Грузии», — цитирует политика Sputnik Грузия.

В марте председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузии не нужен «майдан», подобный тому, что в своё время привёл к гражданскому конфликту на Украине.