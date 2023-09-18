Узнать больше

В Тбилиси заявили, что Украина стала убежищем для грузинских преступников

Короткая ссылка
Украина стала убежищем для грузинских преступников, которые попытаются организовать беспорядки и смену власти в Грузии. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
В Тбилиси заявили, что Украина стала убежищем для грузинских преступников
  • AP
  • © Ukrainian Emergency Service

Так он прокомментировал сообщение Службы госбезопасности страны о том, что в Грузии готовятся беспорядки при финансовой поддержке зарубежных стран.

По словам Папуашвили, в отношении замглавы МВД времён президентства Михаила Саакашвили Гии Лорткипанидзе в Грузии заведено уголовное дело.

«Высокопоставленный чиновник службы разведки Украины устраивает нам беспорядки. Что может быть более скандального. Важно, что, с одной стороны, СГБ предупредила об этом общественность, заранее предоставила информацию, и с другой стороны, мы увидели, что Лорткипанидзе в очередной раз разоблачили в организации заговоров против Грузии», — цитирует политика Sputnik Грузия.

В марте председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузии не нужен «майдан», подобный тому, что в своё время привёл к гражданскому конфликту на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить