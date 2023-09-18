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Служба госбезопасности Грузии предупредила о готовящемся перевороте в стране

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Служба госбезопасности Грузии предупредила о готовящемся госперевороте в стране при финансировании зарубежных государств.
Служба госбезопасности Грузии предупредила о готовящемся перевороте в стране
  • Gettyimages.ru

Заявление опубликовано в соцсетях СГБ Грузии.

Отмечается, что организаторы рассматривают сценарий, схожий с «евромайданом» на Украине.

Как сообщает Sputnik.Грузия, заказчиками являются замглавы МВД при президенте Михаиле Саакашвили Георгий Лорткипанидзе, бывший телохранитель третьего президента Михаил Батурин и командир «Грузинского легиона» на Украине Мамука Мамулашвили.

Предполагается, что беспорядки могут начаться к концу года, когда будет известно, станет ли Грузия кандидатом в ЕС.

Ранее СК России сообщил, что российскими следователями к уголовной ответственности заочно привлечён создатель «Грузинского национального легиона» Мамулашвили, вербовавший наёмников для участия в боевых действиях на стороне Украины.

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