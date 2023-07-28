Узнать больше

СК России заочно привлёк к ответственности создателя грузинского батальона наёмников

Короткая ссылка
СК России сообщил, что российскими следователями к уголовной ответственности заочно привлечён создатель «Грузинского национального легиона» Мамулашвили, вербовавший наёмников для участия в боевых действиях на стороне Украины.
СК России заочно привлёк к ответственности создателя грузинского батальона наёмников
  • РИА Новости

«В рамках расследования дела об участии наёмников в боевых действиях на стороне ВСУ к уголовной ответственности заочно привлечён гражданин Грузии Ушанги Мамулашвили, известный как Мамука Мамулашвили», — отмечается в заявлении ведомства в Telegram.

Как уточняет ведомство, в 2014 году Мамулашвили создал «Грузинский национальный легион» и вербовал выходцев из Грузии для участия в боевых действиях против властей ЛДНР.

«Из легиона к ответственности привлечены более 70 наёмников», — добавляется в заявлении.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил привлечь к уголовной ответственности командира «Грузинского легиона» в составе ВСУ Мамуку Мамулашвили за совершение противоправных действий в отношении российских военнослужащих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить