СК России заочно привлёк к ответственности создателя грузинского батальона наёмников

СК России сообщил, что российскими следователями к уголовной ответственности заочно привлечён создатель «Грузинского национального легиона» Мамулашвили, вербовавший наёмников для участия в боевых действиях на стороне Украины.

«В рамках расследования дела об участии наёмников в боевых действиях на стороне ВСУ к уголовной ответственности заочно привлечён гражданин Грузии Ушанги Мамулашвили, известный как Мамука Мамулашвили», — отмечается в заявлении ведомства в Telegram.

Как уточняет ведомство, в 2014 году Мамулашвили создал «Грузинский национальный легион» и вербовал выходцев из Грузии для участия в боевых действиях против властей ЛДНР.

«Из легиона к ответственности привлечены более 70 наёмников», — добавляется в заявлении.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил привлечь к уголовной ответственности командира «Грузинского легиона» в составе ВСУ Мамуку Мамулашвили за совершение противоправных действий в отношении российских военнослужащих.