Захарова: решение гумситуации в Карабахе наладит диалог Баку — Степанакерт

Улучшение гуманитарной ситуации вокруг Нагорного Карабаха позволит создать условия для запуска диалога между Баку и Степанакертом. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что в Степанакерт 18 сентября было доставлено продовольствие и медикаменты благодаря усилиям Международного комитета Красного Креста при участии Российского миротворческого контингента и МИД России.

«Рассчитываем, что постепенное улучшение гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе создаст условия для запуска диалога между Баку и Степанакертом», — говорится в заявлении.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил Москве, Еревану и Баку на уровне глав стран провести четырёхстороннюю встречу по проблеме Нагорного Карабаха.