Узнать больше

Захарова: решение гумситуации в Карабахе наладит диалог Баку — Степанакерт

Короткая ссылка
Улучшение гуманитарной ситуации вокруг Нагорного Карабаха позволит создать условия для запуска диалога между Баку и Степанакертом. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: решение гумситуации в Карабахе наладит диалог Баку — Степанакерт
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey

Она напомнила, что в Степанакерт 18 сентября было доставлено продовольствие и медикаменты благодаря усилиям Международного комитета Красного Креста при участии Российского миротворческого контингента и МИД России.

«Рассчитываем, что постепенное улучшение гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе создаст условия для запуска диалога между Баку и Степанакертом», — говорится в заявлении.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил Москве, Еревану и Баку на уровне глав стран провести четырёхстороннюю встречу по проблеме Нагорного Карабаха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить