Депутат Рады Гончаренко связал увольнения в Минобороны Украины с коррупцией
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
Как отметил Гончаренко, увольнения произошли специально перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Соединённые Штаты.
«Условно: была коррупция. Боремся. Увольняем. Меняем», — говорится в сообщении.
Ранее на Украине уволили шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства.
Уточняется, что с должностей уволили заместителей министра Владимира Гаврилова, Виталия Дейнегу, Анну Маляр, Ростислава Теодозиевича, Дениса Шарапова и Андрея Шевченко. Также пост покинул госсекретарь Минобороны Константин Ващенко.