Депутат Рады Гончаренко связал увольнения в Минобороны Украины с коррупцией

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что увольнение заместителей министра обороны Украины и госсекретаря Минобороны связано с процветающей в ведомстве коррупцией.

Об этом он написал в Telegram.

Как отметил Гончаренко, увольнения произошли специально перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Соединённые Штаты.

«Условно: была коррупция. Боремся. Увольняем. Меняем», — говорится в сообщении.

Ранее на Украине уволили шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства.

Уточняется, что с должностей уволили заместителей министра Владимира Гаврилова, Виталия Дейнегу, Анну Маляр, Ростислава Теодозиевича, Дениса Шарапова и Андрея Шевченко. Также пост покинул госсекретарь Минобороны Константин Ващенко.