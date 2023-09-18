На Украине уволили шесть заместителей министра обороны и госсекретаря

На Украине уволили шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства, заявил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

По его словам, с должностей уволили заместителей министра Владимира Гаврилова, Виталия Дейнегу, Анну Маляр, Ростислава Теодозиевича, Дениса Шарапова и Андрея Шевченко. Также пост покинул госсекретарь Минобороны Константин Ващенко.

6 сентября Верховная рада Украины одобрила назначение Рустема Умерова министром обороны страны.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-главы Фонда госимущества Рустема Умерова, который стал министром обороны страны, сообщает украинское издание «Комментарии» со ссылкой на постановление ВАКС от 25 августа по делу 991/7415/23.