Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели мужчины из-за детонации кассетного боеприпаса
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«В пгт Старомихайловка по улице Чкалова в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса погиб мужчина 1952 года рождения», — заявил Кулемзин.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что пять мирных жителей погибли в результате обстрелов Донецка и Светлодарска со стороны Вооружённых сил Украины.
15 сентября Вооружённые силы Украины выпустили три кассетных снаряда по Горловке.