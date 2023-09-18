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Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели мужчины из-за детонации кассетного боеприпаса

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели мужчины в посёлке Старомихайловка в результате детонации кассетного суббоеприпаса.
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели мужчины из-за детонации кассетного боеприпаса
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«В пгт Старомихайловка по улице Чкалова в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса погиб мужчина 1952 года рождения», — заявил Кулемзин.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что пять мирных жителей погибли в результате обстрелов Донецка и Светлодарска со стороны Вооружённых сил Украины.

15 сентября Вооружённые силы Украины выпустили три кассетных снаряда по Горловке.

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