Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели мужчины из-за детонации кассетного боеприпаса

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели мужчины в посёлке Старомихайловка в результате детонации кассетного суббоеприпаса.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«В пгт Старомихайловка по улице Чкалова в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса погиб мужчина 1952 года рождения», — заявил Кулемзин.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что пять мирных жителей погибли в результате обстрелов Донецка и Светлодарска со стороны Вооружённых сил Украины.

15 сентября Вооружённые силы Украины выпустили три кассетных снаряда по Горловке.