СЦКК: ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Горловке

Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили три кассетных снаряда по Горловке.

Об этом представительство ДНР в СЦКК сообщает в своём Telegram-канале.

«16:25 — населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — говорится в сообщении.

Также в 16:55 украинские военные обстреляли Петровский район Донецка тремя снарядами калибра 155 мм.

Ранее ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Донецку и Ясиноватскому району.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военнослужащие резко увеличили количество обстрелов линии фронта и населённых пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.