СЦКК: ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Горловке
- РИА Новости
Об этом представительство ДНР в СЦКК сообщает в своём Telegram-канале.
«16:25 — населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — говорится в сообщении.
Также в 16:55 украинские военные обстреляли Петровский район Донецка тремя снарядами калибра 155 мм.
Ранее ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Донецку и Ясиноватскому району.
Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военнослужащие резко увеличили количество обстрелов линии фронта и населённых пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.