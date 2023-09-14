Рогов: ВСУ стали чаще обстреливать Запорожскую область кассетными снарядами

Украинские военнослужащие резко увеличили количество обстрелов линии фронта и населённых пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.

Об этом проинформировал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его информации, наибольшее количество ударов противника с применением кассетных снарядов наблюдается в районе сёл Работино, Новопрокоповка и Вербовое. Рогов подчеркнул, что российская армия продолжает удерживать позиции, несмотря на обстрелы ВСУ.

«Использование кассетных боеприпасов не дало украинским боевикам никакого преимущества и успеха на линии фронта», — приводит РИА Новости слова Рогова.

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удары кассетными снарядами сразу по нескольким населённым пунктам ДНР.