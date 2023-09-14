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ВСУ ударили кассетными снарядами сразу по нескольким населённым пунктам ДНР

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Украинские войска нанесли удары по Донецку, Ясиноватскому району и Макеевке с помощью кассетных боеприпасов.
ВСУ ударили кассетными снарядами сразу по нескольким населённым пунктам ДНР
  • РИА Новости

Об этом заявило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Сообщается, что Киев открыл огонь в 16:55 мск с позиций в населённом пункте Орловка.

По Киевскому району Донецка было выпущено два кассетных снаряда калибра 155 мм. Ясиноватский район обстрелян тремя кассетными боеприпасами калибра 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки украинская армия выпустила два кассетных снаряда калибра 155 мм.

Ранее сообщалось, что мирный житель получил ранения при обстреле Ясиноватского района в ДНР со стороны ВСУ.

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