СЦКК: ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Донецку и Ясиноватскому району

ВС Украины выпустили два кассетных боеприпаса натовского калибра по Донецку и Ясиноватскому району.

Об этом представительство ДНР в СЦКК сообщает в своём Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:25 — населённый пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы). Выпущено два снаряда калибра 155 мм (кассетный)», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военнослужащие резко увеличили количество обстрелов линии фронта и населённых пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.