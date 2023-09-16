Пушилин: пять мирных жителей погибли при обстрелах городов ДНР со стороны ВСУ
- РИА Новости
«Погибли пять мирных жителей — в Кировском и Куйбышевском районе Донецка и в Светлодарске, ранение средней степени тяжести получила женщина», — рассказал он.
По его словам, в результате атак повреждения получили три жилых дома, два объекта гражданской инфраструктуры, а также разрушен дом в Светлодарске.
Пушилин добавил, что противник выпустил 111 боеприпасов по ДНР, использовав ствольную артиллерию калибра 152, 155 мм и кассетного типа. По предварительным данным, для обстрела Светлодарска применялась РСЗО HIMARS.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что мужчина погиб в результате обстрела села Плёхово со стороны ВСУ.