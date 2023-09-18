Власти Казахстана рассекретили свыше 2,4 млн архивных карточек жертв политических репрессий за период с 1929 по 1956 год.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры республики.

«251 тыс. дел спецпоселенцев переданы в архив президента, после чего станут доступны заинтересованным лицам. 265 тыс. дел будет передано до конца года», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что 311 тыс. лиц из числа ссыльных, спецпоселенцев и привлечённых к уголовной ответственности реабилитированы.

Ранее ФСБ России опубликовала рассекреченные документы о преступлениях латвийских коллаборационистов.

Также первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад солидаризировался с репрессиями Киева против православия.