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Казахстан рассекретил более 2,4 миллиона карточек жертв политических репрессий

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Власти Казахстана рассекретили свыше 2,4 млн архивных карточек жертв политических репрессий за период с 1929 по 1956 год.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры республики.

«251 тыс. дел спецпоселенцев переданы в архив президента, после чего станут доступны заинтересованным лицам. 265 тыс. дел будет передано до конца года», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что 311 тыс. лиц из числа ссыльных, спецпоселенцев и привлечённых к уголовной ответственности реабилитированы.

Ранее ФСБ России опубликовала рассекреченные документы о преступлениях латвийских коллаборационистов.

Также первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад солидаризировался с репрессиями Киева против православия.

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