Украинское контрнаступление не сможет решить задачу возвращения под контроль Киева всех потерянных территорий. Об этом заявил в интервью телеканалу CNN председатель Объединённого комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли.

«Наступление, хоть и значительное, имеет операционные и тактические цели, которые ограничены… даже если они и будут целиком достигнуты, то не позволят полностью выбить россиян», — приводит его слова The Hill.

Ранее генерал-майор Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что отчёты украинского лидера Владимира Зеленского о ходе контрнаступления ВСУ являются неоправданно оптимистичными.

По мнению бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, Украине придётся завершить контрнаступление в октябре.