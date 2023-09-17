Пентагон: контрнаступление ВСУ не приведёт к полному возвращению территорий
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«Наступление, хоть и значительное, имеет операционные и тактические цели, которые ограничены… даже если они и будут целиком достигнуты, то не позволят полностью выбить россиян», — приводит его слова The Hill.
Ранее генерал-майор Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что отчёты украинского лидера Владимира Зеленского о ходе контрнаступления ВСУ являются неоправданно оптимистичными.
По мнению бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, Украине придётся завершить контрнаступление в октябре.