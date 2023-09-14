Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ не смогут продолжать контрнаступление в октябре

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner, что Украине придётся завершить контрнаступление в октябре.

«Способность Украины выдержать эту борьбу исчисляется не месяцами, а неделями», — сказал экс-аналитик.

При этом Джонсон оценил потери украинской армии с 1 июня в 77 тыс. человек.

«Как только погода изменится, а она изменится в октябре, мобильность войск сократится», — цитирует его РИА Новости.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский фактически признал провал контрнаступления.