Генерал ВСУ Кривонос: отчёты Зеленского о контрнаступлении слишком оптимистичны

Генерал-майор Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что отчёты украинского лидера Владимира Зеленского о ходе контрнаступления ВСУ являются неоправданно оптимистичными.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Фабрика новостей».

«Достаточно оптимистично говорит президент, но я не знаю, кто пишет ему эти тексты», — цитирует Кривоноса РИА Новости.

Военный добавил, что иногда у него возникает чувство беспокойства по поводу слишком оптимистичных докладов.

Как отметил Кривонос, украинский лидер рассказывает о происходящем на поле боя так, как будто армия Украины одержала победу. Однако речи об этом сейчас не идёт, заключил он.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.