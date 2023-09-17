Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВС России нанесёт сильный удар по украинской армии, когда истощит её силы.

В интервью YouTube-каналу Dialogue Works он отметил, что у российской армии продуманная стратегия: она не подвергает большому риску свои войска, а ведёт оборонительные бои

«Когда ВСУ утратят способность сражаться, Россия нанесёт сильный удар», — считает Джонсон.

Он добавил, что у Украины нет такого количества живой силы, чтобы воевать годами, как того хотел бы Запад.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты в рамках последних военных пакетов перестали поставлять Киеву тяжёлую бронетехнику.

Как писала газета Der Spiegel со ссылкой на солдат ВСУ, украинские военные заявляют, что им не удаётся справиться с российскими минными полями.