Узнать больше

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия сильно ударит по ВСУ, когда истощит силы Украины

Короткая ссылка
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВС России нанесёт сильный удар по украинской армии, когда истощит её силы.
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия сильно ударит по ВСУ, когда истощит силы Украины
  • РИА Новости

В интервью YouTube-каналу Dialogue Works он отметил, что у российской армии продуманная стратегия: она не подвергает большому риску свои войска, а ведёт оборонительные бои

«Когда ВСУ утратят способность сражаться, Россия нанесёт сильный удар», — считает Джонсон.

Он добавил, что у Украины нет такого количества живой силы, чтобы воевать годами, как того хотел бы Запад.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты в рамках последних военных пакетов перестали поставлять Киеву тяжёлую бронетехнику.

Как писала газета Der Spiegel со ссылкой на солдат ВСУ, украинские военные заявляют, что им не удаётся справиться с российскими минными полями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить