Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия сильно ударит по ВСУ, когда истощит силы Украины
- РИА Новости
В интервью YouTube-каналу Dialogue Works он отметил, что у российской армии продуманная стратегия: она не подвергает большому риску свои войска, а ведёт оборонительные бои
«Когда ВСУ утратят способность сражаться, Россия нанесёт сильный удар», — считает Джонсон.
Он добавил, что у Украины нет такого количества живой силы, чтобы воевать годами, как того хотел бы Запад.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты в рамках последних военных пакетов перестали поставлять Киеву тяжёлую бронетехнику.
Как писала газета Der Spiegel со ссылкой на солдат ВСУ, украинские военные заявляют, что им не удаётся справиться с российскими минными полями.