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США перестали поставлять Украине тяжёлую бронетехнику

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По данным RT, Соединённые Штаты в рамках последних военных пакетов перестали поставлять Киеву тяжёлую бронетехнику.
США перестали поставлять Украине тяжёлую бронетехнику
  • AP
  • © Senior Airman Stephani Barge/U.S. Air Force

Отмечается, что по итогам первого месяца так называемого контрнаступления ВСУ США пришлось незапланированно потратить более $2 млрд.

После существенных потерь на Запорожском и Южно-Донецком направлениях Вооружённым силам Украины потребовалось серьёзное восполнение тяжёлой техники.

Для этих целей Соединённые Штаты выделили в общей сложности более $2 млрд четырьмя траншами — 13 и 27 июня, 7 и 25 июля.

Значительная часть этой суммы была потрачена на дополнительные поставки американских БМП M2 Bradley и бронетранспортёров Stryker, часть которых 47-я механизированная и 82-я отдельная десантно-штурмовая бригады ВСУ потеряли в боях под селом Работино в Запорожье.

В этом же пакете США передали украинским войскам и кассетные боеприпасы. Однако практически сразу после этой поставки существенно изменилась структура военной помощи.

Однако сразу после первого месяца «контрнаступления» Киева из поставок начала исчезать тяжёлая бронетехника.

«Начиная с 44-го пакета военной помощи, в списке поставок из США боевая техника непосредственно для боёв (танки, БМП и пр.) не значится вообще», — говорится в разборе RT.

Ранее RT передавал, что командование ВСУ при планировании боевых операций показало отсутствие гибкости, что привело к отсутствию успехов в контрнаступлении.

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