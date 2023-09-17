Экс-советник Кучмы: крупные украинские города могут остаться без света и воды
- AP
«Можно говорить, что целые города будут без света, а если они будут без света, значит, они будут без воды, без тепла и, соответственно, без канализации», — сказал Соскин на своём YouTube-канале.
По его словам, города с многоэтажной застройкой, такие как Киев, Львов и Харьков, может ждать катастрофа.
Ранее на Украине заявили, что ТЭС готовы к зиме только на 30%.
При этом в «Укрэнерго» сказали, что не ожидают дефицита электроэнергии в сентябре.