Экс-советник Кучмы: крупные украинские города могут остаться без света и воды

Крупные города Украины могут остаться без света и тепла, если украинский конфликт не будет закончен, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Можно говорить, что целые города будут без света, а если они будут без света, значит, они будут без воды, без тепла и, соответственно, без канализации», — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

По его словам, города с многоэтажной застройкой, такие как Киев, Львов и Харьков, может ждать катастрофа.

Ранее на Украине заявили, что ТЭС готовы к зиме только на 30%.

При этом в «Укрэнерго» сказали, что не ожидают дефицита электроэнергии в сентябре.