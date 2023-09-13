Узнать больше

В «Укрэнерго» заявили, что не ожидают дефицита электроэнергии в сентябре

Короткая ссылка
«Укрэнерго» не ожидает дефицита электроэнергии в сентябре и октябре.
В «Укрэнерго» заявили, что не ожидают дефицита электроэнергии в сентябре
  • AFP

Об этом заявил глава компании Владимир Кудрицкий.

По его словам, сейчас ситуация в энергосистеме стабилизировалась.

«Производства электроэнергии достаточно в отличие от августа, когда мы были вынуждены привлекать аварийную помощь из соседних стран, поэтому на сентябрь и октябрь я бы не прогнозировал никаких особых проблем, если не будет массированных обстрелов», — приводит его слова Klymenko Time.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить