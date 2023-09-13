В «Укрэнерго» заявили, что не ожидают дефицита электроэнергии в сентябре

«Укрэнерго» не ожидает дефицита электроэнергии в сентябре и октябре.

Об этом заявил глава компании Владимир Кудрицкий.

По его словам, сейчас ситуация в энергосистеме стабилизировалась.

«Производства электроэнергии достаточно в отличие от августа, когда мы были вынуждены привлекать аварийную помощь из соседних стран, поэтому на сентябрь и октябрь я бы не прогнозировал никаких особых проблем, если не будет массированных обстрелов», — приводит его слова Klymenko Time.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны.