В «Укрэнерго» заявили, что не ожидают дефицита электроэнергии в сентябре
- AFP
Об этом заявил глава компании Владимир Кудрицкий.
По его словам, сейчас ситуация в энергосистеме стабилизировалась.
«Производства электроэнергии достаточно в отличие от августа, когда мы были вынуждены привлекать аварийную помощь из соседних стран, поэтому на сентябрь и октябрь я бы не прогнозировал никаких особых проблем, если не будет массированных обстрелов», — приводит его слова Klymenko Time.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны.