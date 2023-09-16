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В сети появилось видео насильственной мобилизации во Львовской области

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В сети опубликовали видео насильственного процесса мобилизации во Львовской области.
В сети появилось видео насильственной мобилизации во Львовской области
  • Gettyimages.ru

На кадрах, опубликованных украинским изданием Klymenko Time, военнообязанный кричит «Помогите!», пока сотрудники ТЦК заталкивают его в автобус.

Ранее сообщалось, что на Украине женщины — медики и фармацевты обязаны будут встать на воинский учёт с 1 октября текущего года.

11 сентября глава пресс-службы Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо заявил, что с 1 октября в стране начнётся постановка женщин-медиков на воинский учёт, однако мобилизовывать их сразу никто не будет.

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