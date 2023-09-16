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Рогов заявил, что танки Abrams не помогут армии Украины

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Американские танки Abrams в ходе украинского конфликта ждёт такой же позор, как и танки Leopard и Challenger, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов заявил, что танки Abrams не помогут армии Украины
  • Legion-Media

«Пришла очередь позора и для США. Американцы рвутся вперёд, чтобы повторить позор немецких танков Leopard и британских Challenger, чтобы весь мир увидел, как горят и их танки в южнорусских степях», — цитирует РИА Новости Рогова.

По его словам, Abrams уступает танкам Challenger, которые уже были подбиты в ходе боёв.

Он отметил, что американские машины не станут «вундерваффе».

Ранее глава Минобороны Британии Грант Шэппс в эфире телеканала Sky News подтвердил уничтожение танка Challenger 2 на Украине.

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