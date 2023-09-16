Рогов заявил, что танки Abrams не помогут армии Украины
- Legion-Media
«Пришла очередь позора и для США. Американцы рвутся вперёд, чтобы повторить позор немецких танков Leopard и британских Challenger, чтобы весь мир увидел, как горят и их танки в южнорусских степях», — цитирует РИА Новости Рогова.
По его словам, Abrams уступает танкам Challenger, которые уже были подбиты в ходе боёв.
Он отметил, что американские машины не станут «вундерваффе».
Ранее глава Минобороны Британии Грант Шэппс в эфире телеканала Sky News подтвердил уничтожение танка Challenger 2 на Украине.