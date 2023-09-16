ВС России уничтожили САУ «Гвоздика» и миномётный расчёт ВСУ под Херсоном
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб региона.
«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены: САУ 2С1 «Гвоздика» с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом; 120-мм миномётный расчёт», — говорится в сообщении.
Также были уничтожены трое украинских военных, ещё четверо получили ранения.
Ранее внештатный советник временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил о разворачивающейся гуманитарной катастрофе во временно подконтрольном ВСУ Херсоне.
Также назначенный Киевом глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин заявил об эвакуации семей с детьми из некоторых населённых пунктов подконтрольных Киеву районов Херсонской области.