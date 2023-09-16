В МИД Украины заявили о скорых поставках Киеву ракет ATACMS из США

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев скоро получит ракеты ATACMS из Соединённых Штатов.

Об этом он сообщил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Мы обсуждаем вопрос о поставках ATACMS. Переговоры ведутся, скоро мы получим это оружие тоже», — отметил Николенко.

Он также рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский на следующей неделе во время поездки в США будет обсуждать военную помощь и продовольственную безопасность.

Ранее Пентагон сообщал, что решение о передаче Киеву ракет дальнего действия ATACMS ещё не принято.

Также стало известно, что президент США Джо Байден встретится на следующей неделе с Зеленским.