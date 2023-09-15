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Медведев посетил полигон у линии соприкосновения в ДНР

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев по поручению президента России Владимира Путина посетил полигон вблизи линии соприкосновения в ДНР, заявил помощник Медведева Олег Осипов.
Медведев посетил полигон у линии соприкосновения в ДНР
  • РИА Новости

«Заместитель председателя Совета безопасности по поручению верховного главнокомандующего... посетил полигон подготовки военнослужащих, набранных по контракту, расположенный в ДНР в непосредственной близости от линии соприкосновения», — цитирует его ТАСС.

По словам Осипова, Медведев в ходе визита ознакомился с ходом обучения и условиями службы контрактников.

Ранее зампред Совета безопасности России заявил, что российские войска «очень успешно сжигают» западную технику, поставленную на Украину.

Президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что Украина активно полагается на наёмников в вооружённом конфликте, в то время как у российской стороны нет нужды «приглашать для боевых действий людей со стороны»: уже 300 тысяч добровольцев записались в ВС России для участия в СВО.

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