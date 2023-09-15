Рогов: отправившие военнопленных на минные поля боевики подлежат уничтожению

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские боевики, отправившие российских военнопленных на минные поля, подлежат уничтожению.

Об этом он заявил РИА Новости.

«Не секрет, что подразделения террористов, которые уничтожали пленных, не берутся в плен, а уничтожаются на поле боя. В этом случае должно быть то же самое, когда будет понятно, кто данные преступления совершал и бросал наших ребят на минные поля», — сказал Рогов.

Вместе с этим поступок украинских боевиков он сравнил с военными преступлениями времён Второй мировой войны. Рогов отметил, что практика отправления пленных на минные поля применялась ещё фашистами.

Ранее СК России начал проверку сведений об отправке ВСУ российских пленных на минные поля.