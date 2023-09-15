Узнать больше

Рогов: отправившие военнопленных на минные поля боевики подлежат уничтожению

Короткая ссылка
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские боевики, отправившие российских военнопленных на минные поля, подлежат уничтожению.
Рогов: отправившие военнопленных на минные поля боевики подлежат уничтожению
  • РИА Новости

Об этом он заявил РИА Новости.

«Не секрет, что подразделения террористов, которые уничтожали пленных, не берутся в плен, а уничтожаются на поле боя. В этом случае должно быть то же самое, когда будет понятно, кто данные преступления совершал и бросал наших ребят на минные поля», — сказал Рогов.

Вместе с этим поступок украинских боевиков он сравнил с военными преступлениями времён Второй мировой войны. Рогов отметил, что практика отправления пленных на минные поля применялась ещё фашистами.

Ранее СК России начал проверку сведений об отправке ВСУ российских пленных на минные поля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить