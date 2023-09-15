СК начал проверку сведений об отправке ВСУ российских пленных на минные поля

Следственный комитет России начал проверку информации о бесчеловечном обращении с российскими пленными со стороны представителей ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Уточняется, что в СМИ распространяются кадры, на которых украинские военнослужащие отправили российских военнопленных на минное поле в одном из регионов проведения специальной военной операции (СВО).

«Военным следственным управлением Следственного комитета России по объединённой группировке войск (сил) организована проверка данной информации», — говорится в сообщении.

Утверждается, что при подтверждении сведений о случившемся будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

В марте глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что они зарегистрировали не менее 25 случаев расправы украинских войск над российскими военнопленными.

В начале февраля пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо заявила, что в УВКПЧ считают подлинными видео расстрела российских пленных боевиками Вооружённых сил Украины.

По её словам, всемирной организации также известно о другой видеозаписи, размещённой в соцсетях, которая включает дополнительные кадры первоначального инцидента и показывает военного ВСУ, который признаётся в убийстве и пытается оправдаться.