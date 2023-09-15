19FortyFive: Запад опасается, что F-16 может стать лёгкой мишенью для ПВО России

Западные страны опасаются, что переданные Вооружённым силам Украины истребители F-16 станут лёгкой мишенью для российской системы противовоздушной обороны.

Об этом в статье для издания 19FortyFive заявила обозреватель Майя Карлин.

В публикации говорится, что западные аналитики сомневаются, что F-16 смогут оказать влияние на ход боевых действий.

«Пожалуй, наиболее заметная критика исходит от военных экспертов, которые опасаются, что эти истребители могут стать лёгкой мишенью для современного ракетного арсенала России», — пишет автор.

По данным Карлин, Украине поставят устаревшие модели этих истребителей, которые были предназначены для утилизации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставки истребителей F-16 украинской армии лишь затянут конфликт и ничего не изменят.