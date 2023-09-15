Советник Пушилина: российские военные целенаправленно охотились за Challenger 2
По его словам, разведка выявила места его передвижения в составе бронегруппы охранения, затем была организована засада.
В ней, по словам советника, танк был уничтожен из противотанкового ракетного комплекса.
«Зная маршруты передвижения, на него просто создали засаду, в которой были созданы условия для его поражения», — сказал Гагин.
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС России продолжают уничтожать танки Challenger 2.
Также стало известно, что российские ВС в ходе спецоперации уничтожили ЗРК британского производства Stormer HVM.