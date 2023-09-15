Советник Пушилина: российские военные целенаправленно охотились за Challenger 2

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил в интервью РИА Новости, что российские бойцы целенаправленно охотились за первым уничтоженным в ходе СВО британским танком Challenger 2.

По его словам, разведка выявила места его передвижения в составе бронегруппы охранения, затем была организована засада.

В ней, по словам советника, танк был уничтожен из противотанкового ракетного комплекса.

«Зная маршруты передвижения, на него просто создали засаду, в которой были созданы условия для его поражения», — сказал Гагин.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС России продолжают уничтожать танки Challenger 2.

Также стало известно, что российские ВС в ходе спецоперации уничтожили ЗРК британского производства Stormer HVM.