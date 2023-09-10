Балицкий: ВС России продолжают уничтожать танки Challenger 2

Российские военнослужащие на линии фронта в Запорожской области подбили уже более двух танков Challenger 2 британского производства, которые были переданы ВСУ.

Такое заявление сделал врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

«По нашим данным, уже больше чем второй, но я бы не хотел комментировать военных. Правильнее будет, если комментировать эти события будут военные», — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российская армия на Запорожском направлении подбила из ПТРК «Корнет» второй британский танк Challenger 2.