В Харьковской области военкома арестовали по подозрению в подделке документов
Об этом сообщает телеканал «Общественное».
«Начальнику Чугуевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Руслану Мазовецкому, которого подозревают в подделке документов, чтобы помочь мужчинам призывного возраста избежать мобилизации, избрали меру пресечения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что он будет находиться под стражей с возможностью выйти под залог.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что обнаружила и пресекла новые схемы уклонения от призыва в ВСУ и нелегального выезда за границу во Львовской, в Черкасской и Сумской областях страны.