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В Харьковской области военкома арестовали по подозрению в подделке документов

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Суд на Украине арестовал начальника Чугуевского военкомата Руслана Мазовецкого по подозрению в подделке документов.

Об этом сообщает телеканал «Общественное».

«Начальнику Чугуевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Руслану Мазовецкому, которого подозревают в подделке документов, чтобы помочь мужчинам призывного возраста избежать мобилизации, избрали меру пресечения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он будет находиться под стражей с возможностью выйти под залог.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что обнаружила и пресекла новые схемы уклонения от призыва в ВСУ и нелегального выезда за границу во Львовской, в Черкасской и Сумской областях страны.

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