СЦКК ДНР: украинские войска снова обстреляли Донецк кассетными снарядами

ВС Украины выпустили ещё два кассетных снаряда натовского калибра по Кировскому району Донецка.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:20 — населённый пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский район). Выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — сообщает ведомство в Telegram.

Ранее в представительстве сообщили, что украинские войска нанесли удары по Донецку, Ясиноватскому району и Макеевке с помощью кассетных боеприпасов.