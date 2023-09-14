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СЦКК ДНР: украинские войска снова обстреляли Донецк кассетными снарядами

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ВС Украины выпустили ещё два кассетных снаряда натовского калибра по Кировскому району Донецка.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:20 — населённый пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский район). Выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — сообщает ведомство в Telegram.

Ранее в представительстве сообщили, что украинские войска нанесли удары по Донецку, Ясиноватскому району и Макеевке с помощью кассетных боеприпасов.

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