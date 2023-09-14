«СТРАНА.ua»: в Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда
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Об этом пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на генпрокурора страны Андрея Костина.
По его словам, работа офиса поможет усилить взаимодействие между Украиной и МУС.
Офис на Украине является крупнейшим представительством Международного уголовного суда за пределами Гааги, уточняется в материале.
Третьего августа официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение МУС о выдаче ордеров на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой постановкой, разыгранной на деньги Великобритании.
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Международный уголовный суд обезумел, называя спасение Россией детей из зоны боевых действий военным преступлением.