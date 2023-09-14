Узнать больше

«СТРАНА.ua»: в Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда

Короткая ссылка
Полевой офис МУС начал работу на Украине.
«СТРАНА.ua»: в Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на генпрокурора страны Андрея Костина.

По его словам, работа офиса поможет усилить взаимодействие между Украиной и МУС.

Офис на Украине является крупнейшим представительством Международного уголовного суда за пределами Гааги, уточняется в материале.

Третьего августа официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение МУС о выдаче ордеров на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой постановкой, разыгранной на деньги Великобритании.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Международный уголовный суд обезумел, называя спасение Россией детей из зоны боевых действий военным преступлением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить