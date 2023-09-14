«СТРАНА.ua»: в Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда

Полевой офис МУС начал работу на Украине.

Об этом пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на генпрокурора страны Андрея Костина.

По его словам, работа офиса поможет усилить взаимодействие между Украиной и МУС.

Офис на Украине является крупнейшим представительством Международного уголовного суда за пределами Гааги, уточняется в материале.

Третьего августа официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение МУС о выдаче ордеров на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой постановкой, разыгранной на деньги Великобритании.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Международный уголовный суд обезумел, называя спасение Россией детей из зоны боевых действий военным преступлением.