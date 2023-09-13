Горсовет Днепропетровска отказался лишить Брежнева звания почётного гражданина

Горсовет Днепропетровска отказался лишить генсека СССР Леонида Брежнева звания почётного гражданина города.

«Поскольку Брежнев умер в 1982 году, а закон Украины об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики был принят 9 апреля 2015 года, основания для лишения его звания нет», — приводит текст документа украинское издание Klymenko Time.

В мае депутаты Киевского совета проголосовали за лишение Брежнева звания почётного гражданина Киева.

Как уточняется, Брежнев был первым, кого удостоили этого звания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «десоветизации» украинского законодательства.