«СТРАНА.ua»: депутаты Киевсовета лишили Брежнева звания почётного гражданина Киева
Депутаты Киевского совета проголосовали за лишение скончавшегося в 1982 году генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почётного гражданина Киева.
- Gettyimages.ru
- © Sahm Doherty
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Как уточняется, Брежнев был первым, кого удостоили этого звания.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «десоветизации» украинского законодательства.
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