«СТРАНА.ua»: депутаты Киевсовета лишили Брежнева звания почётного гражданина Киева

Депутаты Киевского совета проголосовали за лишение скончавшегося в 1982 году генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почётного гражданина Киева.

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© Sahm Doherty