Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«СТРАНА.ua»: депутаты Киевсовета лишили Брежнева звания почётного гражданина Киева

Короткая ссылка
Депутаты Киевского совета проголосовали за лишение скончавшегося в 1982 году генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почётного гражданина Киева.
«СТРАНА.ua»: депутаты Киевсовета лишили Брежнева звания почётного гражданина Киева
  • Gettyimages.ru
  • © Sahm Doherty

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Как уточняется, Брежнев был первым, кого удостоили этого звания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «десоветизации» украинского законодательства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить