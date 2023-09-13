Узнать больше

Украина призналась в причастности к ночной атаке на Севастополь

Короткая ссылка
В ВСУ взяли на себя ответственность за ночную атаку на Севастополь.
Украина призналась в причастности к ночной атаке на Севастополь
  • Gettyimages.ru
  • © Olena_Z

«Утром 13 сентября ВСУ нанесли успешные удары по средствам ВМС и портовой инфраструктуре в Корабельной бухте Севастополя», — следует из заявления управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 13 сентября украинская армия выпустила десять крылатых ракет по судоремонтному заводу имени С. Орджоникидзе в городе Севастополе.

В Минобороны России заявили, что два корабля, повреждённые в результате украинского ракетного удара в Севастополе, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить