Украина призналась в причастности к ночной атаке на Севастополь

В ВСУ взяли на себя ответственность за ночную атаку на Севастополь.

«Утром 13 сентября ВСУ нанесли успешные удары по средствам ВМС и портовой инфраструктуре в Корабельной бухте Севастополя», — следует из заявления управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 13 сентября украинская армия выпустила десять крылатых ракет по судоремонтному заводу имени С. Орджоникидзе в городе Севастополе.

В Минобороны России заявили, что два корабля, повреждённые в результате украинского ракетного удара в Севастополе, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу.