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Бывший депутат Рады Кива: Зеленский готов этой осенью объявить войну России

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Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что украинский президент Владимир Зеленский готов официально объявить войну России в конце осени 2023 года.
Бывший депутат Рады Кива: Зеленский готов этой осенью объявить войну России
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Зеленский готов официально объявить войну России и всеобщую мобилизацию на Украине уже в конце этой осени», — заявил Кива.

По его словам, это позволит Зеленскому уничтожить протестное население, сделать невозможными новые выборы, а также добиться возвращения интереса мирового сообщества к конфликту на Украине.

Ранее постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что большинство граждан Украины осознают угрозу от преступной политики Киева, поэтому повальную мобилизацию давно называют «могилизацией».

Российский президент Владимир Путин на сессии ВЭФ заявил, что на Украине происходит насильственная мобилизация.

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