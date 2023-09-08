Большинство граждан Украины осознают угрозу от преступной политики Киева, поэтому повальную мобилизацию давно называют «могилизацией».

Такое заявление сделал постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. Его слова опубликованы на сайте постпредства России при ООН.

«В целом большинство украинцев прекрасно понимают, что угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима Зеленского. Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине могилизацией», — отметил он.

Небензя напомнил, что НАТО ведёт гибридную войну с Россией на территории Украины «до последнего украинца». По его словам, «украинцы после провального контрнаступления уже начинают заканчиваться и попадать в «мясную мясорубку» не хотят».

Ранее сообщалось, что в Киеве намерены лишить права на отсрочку от мобилизации более 180 тыс. мужчин старше 30 лет, которые получают второе и последующее образование.