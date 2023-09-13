Глава военкомата в Харьковской области выдал уклонисту поддельные документы

В Харьковской области начальник военкомата выдал военнообязанному поддельное временное удостоверение о непригодности к военной службе.

Об этом пишет Klymenko Time.

«В Харьковской области начальник военкомата за $8 тыс. выдал военнообязанному поддельное временное удостоверение с отметкой о непригодности к военной службе», — говорится в сообщении.

Прокуратура объявила о подозрении в содействии организации незаконной переправке уклонистов за границу и служебном подлоге.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что обнаружила и пресекла новые схемы уклонения от призыва в ВСУ и нелегального выезда за границу во Львовской, в Черкасской и Сумской областях страны.